In der Bayernliga Luftpistole geht es für Stoffen um den Klassenerhalt

Ein spannendes Finale steht den Luftpistolen-Teams in der Bayernliga bevor: Sowohl an der Tabellenspitze als auch auf den Abstiegsplätzen kann sich noch einiges tun. Raisting kann locker in die Wettkämpfe gehen, mit dem Abstieg hat das Ammersee-Team nichts mehr zu tun, im besten Fall wäre sogar Platz zwei noch möglich. Anders sieht es bei Stoffen aus: Die Edelweißschützen brauchen dringend noch Punkte - und treten in ihrem zweiten Wettkampf dabei gegen Raisting an.

Den Abstieg aus der 2. Bundesliga hat Raisting gut weggesteckt - schon vor dem letzten Wettkampftag ist klar, dass das Ammersee-Team souverän die Liga halten kann. Dabei ist theoretisch noch der zweite Tabellenplatz möglich, aber wohl eher unwahrscheinlich: Vier Punkte Rückstand hat Raisting auf den Tabellenzweiten und müsste damit beide Wettkämpfe gewinnen. Allerdings liegen die Raistinger auch sieben Einzelpunkte zurück, da müssten schon deutliche Erfolge erzielt werden.

Zwei Konkurrenten von Stoffen nehmen sich gegenseitig die Punkte ab

Ganz anders sieht es für Edelweiß Stoffen aus, denn die Teams von Platz fünf bis acht liegen nur vier Zähler auseinander, sind auch in den Einzelpunkten eng beisammen - und zwei Mannschaften steigen am Ende ab. Am Ende könnte in Großaitingen sogar das Duell zwischen Raisting und Stoffen den Ausschlag geben. Von Vorteil ist aber auf jeden Fall, dass der Vorletzte und Letzte (beide 6:18 Punkte) gegeneinander antreten und eine Mannschaft damit Stoffen (10:14) nicht mehr einholen kann.

Somit muss Stoffen nur mehr zwei Teams „in Schach halten“. Mit einem Sieg wären alle Sorgen passé und die Chancen sind da: Auch gegen den Spitzenreiter Kempten II hatten die Lechrainer das erste Duell nur knapp mit 2:3 (1806:1809) verloren. Der zweite Wettkampf hat es dann in sich, da treten Stoffen und Raisting in ihrem letzten Saisonwettkampf gegeneinander an. Gut wäre es, wenn Raisting zuvor schon Gastgeber Großaitingen (wie Stoffen 10:14) die Punkte abgenommen hätte, sonst fällt die Entscheidung eventuell wirklich erst mit dem letzten Schuss zwischen Kempten II und Großaitingen. Der Wettkampf in Großaitingen beginnt am Sonntag um 10 Uhr, die anderen Partien richtet der Bund Allach aus.