Luftpistole: Scheuring holt sich erneut den Meistertitel

Plus Die zweite Mannschaft der Edelweiß-Schützen ist mit der Luftpistole bayerischer Meister. Der Saisonhöhepunkt steht für das Team aber erst noch an.

Die „Mission Titelverteidigung“ hätte für die zweite Mannschaft der Scheuringer Luftpistolenschützen kaum besser laufen können. Vor eigenem Anhang sicherte sich das Team um Kapitän Fabian Ranzinger den Meistertitel in der Bayernliga Südwest. Der Saisonhöhepunkt steht aber erst noch an für das Team.