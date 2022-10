Luftpistole

vor 20 Min.

Luftpistole: Scheuring ist in der Bundesliga unter Zugzwang

Philipp Ranzinger und seine Teamkollegen von Edelweiß Scheuring stehen am zweiten Wettkampfwochenende in der Bundesliga Luftpistole unter Zugzwang.

Plus Das Luftpistolen-Team von Edelweiß Scheuring sollte am zweiten Bundesliga-Wochenende die ersten Punkte holen. So stehen die Chancen dafür.

Von Karlheinz Fünfer

Wollen die Scheuringer Pistolenschützen nicht wieder eine Zittersaison in der Ersten Bundesliga Süd erleben, muss es am zweiten Wettkampfwochenende Punkte geben. Auf jeden Fall gegen Aufsteiger Rettenbach. Aber auch gegen den Gastgeber Hitzhofen-Oberzell sollte etwas zu machen sein.

