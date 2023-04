Luftpistole: Wer schafft den Aufstieg in die Bayernliga?

Am Sonntag steht für die Luftpistolen-Mannschaften von Stoffen und Rott ein Saisonhöhepunkt an. In München treten die Meister der Oberbayernliga gegeneinander an.

Einen Meistertitel haben beide Teams bereits gewonnen, doch da könnte noch mehr dazukommen. Die Luftpistolen-Teams von Edelweiß Stoffen und Hubertus Rott kämpfen am Sonntag in München-Hochbrück um den Einzug in die Bayernliga. Für ein Landkreis-Team stehen die Chancen sehr gut.

In den jeweiligen Gruppen der Oberbayernligen lagen die Teams aus Rott und Stoffen am Ende ganz oben. Nach einem schwachen Start mit zwei Niederlagen mauserten sich die Rotter immer mehr zum Favoritenschreck: Alle weiteren Partien wurden gewonnen, und mit 16:4 Punkten holten sich Martin Holzschuh, Veronika und Maria Kemser, Robert Hirschauer und Gregor Glassmann nicht nur den Titel, sondern auch das Ticket für die Aufstiegskämpfe.

Diesmal geht es nur noch um die Ringzahlen

Nun allerdings müssen nicht mehr im Duell die Punkte erzielt werden, am Sonntag geht es alleine um die Ringzahl, die von den fünf Schützen erzielt wird. Und da gehen die Rotter als Außenseiter ins Rennen, denn von den insgesamt sechs Meister-Teams der Oberbayernliga haben die Hubertus-Schützen mit 1783,7 den schwächsten Ringschnitt. Auch mit der Bestmarke von 1815 Ringen im Wettkampf gegen Weilheim können sie nur bedingt beeindrucken – nur Rosenheim I weist mit 1805 einen schwächeren Rekord vor.

Ganz anders sind da die Voraussetzungen für das zweite Landkreis-Team: Edelweiß Stoffen reist mit dem besten Ringschnitt aller Teams nach München. „Die Chancen für den Aufstieg stehen recht gut“, meint denn auch Stoffens Sportleiter Werner Ettner. „Wir haben uns selbst auf der Rechnung“, fügt er mit einem Schmunzeln an.

Stoffen geht mit dem höchsten Ringschnitt in den Wettkampf

Und das völlig zu Recht, denn die Stoffener dominierten ihre Gruppe mit einem Schnitt von beeindruckenden 1805,9 Ringen. Und damit über sieben Ringe mehr als der nächstbeste Meister aus Niedergeislbach. Auch wenn der Aufstieg in die Bayernliga der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte wäre – die Stoffener werden mit ihrem bewährten Quintett antreten: Michaela Brosselt-Guggemos, Matthias Ettner, Steffi Böhm-Lutzenberger, Florian Ettner und Heribert Ettner.

Dass andere Mannschaften eventuell umstellen, könne nicht ausgeschlossen werden, so Ettner. Erfahrungsgemäß gebe es Schützinnen und Schützen, denen der Duell-Modus in der Saison nicht liege. Das müsse man abwarten. „Aber unser Team ist gut drauf“, so Ettner. Man merke, wie im Training die Anspannung steige und sich alle gegenseitig hochpushen würden.

„Aber ganz egal, was rauskommt: Wir feiern danach auf jeden Fall“, kündigt Ettner an. Denn schon der Gewinn des Meistertitels in der Oberbayernliga sei ein neuer Meilenstein in der Vereinsgeschichte – damit dieser noch getoppt wird, fahren auch viele Stoffener nach München, um ihre Mannschaft zu unterstützen.

Vermutlich gibt es nur einen Aufsteiger in die Bayernliga

Aufsteigen wird am Ende voraussichtlich nur eine Mannschaft, das hängt aber von den Auf- und Absteigern der höherklassigen Ligen mit ab, in welche Gruppe diese eingeteilt werden.