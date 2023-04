Luftpistole

18:17 Uhr

Luftpistolen-Team von Stoffen sorgt für einen Rekord

Plus Die Luftpistolen-Mannschaft von Edelweiß Stoffen profitiert vom Aufstieg der Scheuringer. Das Team steigt nach toller Aufholjagd in die Bayernliga auf.

Von Margit Messelhäuser

Sie waren als Favorit zum Aufstiegswettkampf zur Luftpistolen-Bayernliga nach München gefahren. Dann wurde es für das Team von Edelweiß Stoffen aber doch noch mal eng. Mit einer tollen Aufholjagd und der – buchstäblichen – Schützenhilfe von Scheuring gelang aber der Aufstieg, und Stoffen feiert den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Für ein anderes Landkreis-Team hat es nicht gereicht.

Als verlustpunktfreier Meister der Oberbayernliga hatten die Stoffener beste Chancen, auch in die nächsthöhere Liga aufzusteigen. Insgesamt acht Mannschaften waren am Start – eigentlich würde nur der Sieger aufsteigen. Doch nachdem Scheuring II seinen Platz in der Bayernliga geräumt hatte und in die 2. Bundesliga aufgestiegen war (LT berichtete), hatten nun zwei Teams die Chance, nach oben zu klettern.

