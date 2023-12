Luftpistole

Neue Situation für Scheuring in der Bundesliga Luftpistole

Für die Scheuringer war diesmal wieder Morgan Johansson in der Bundesliga am Stand. Er setzte sich – wie auch Philipp Ranzinger (rechts) in beiden Wettkämpfen durch.

Plus Edelweiß-Schützen spielen in der Bundesliga Luftpistole ihre Klasse aus. Der Schützenmeister zieht nach dem letzten Wettkampf im Jahr 2023 sein Fazit.

Es war der perfekte Abschluss für das Jahr 2023: In der Bundesliga Luftpistole holt Edelweiß Scheuring den Pflichtsieg gegen den Vorletzten. Auch im zweiten Wettkampf war man nah dran an einem Erfolg. Insgesamt erleben die Scheuringer derzeit eine „Situation, die wir so gar nicht kennen“, wie Schützenmeister Franz Berghofer mit einem Schmunzeln verriet.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren war diesmal schon früh klar, dass die Scheuringer Schützen in der Bundesliga Luftpistole nichts mit dem Abstieg zu tun haben würden. „Aber jetzt haben wir einen sicheren Mittelfeldplatz“, kommentierte Berghofer das Ergebnis vom vorletzten Wettkampfwochenende – etwas „ganz Neues“ für die Edelweißschützen.

