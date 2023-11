Nicht der Tag von Stoffen in der Bayernliga Luftpistole

Plus Aufsteiger Stoffen kassiert in der Bayernliga Luftpistole zwei Niederlagen. Das Team ist auf der Suche nach der Ursache.

Da wäre für das Luftpistolen-Team von Edelweiß Stoffen mehr drin gewesen. Der Bayernliga-Aufsteiger kassierte am dritten Wettkampftag zwei Niederlagen, die durchaus vermeidbar gewesen wären. Allerdings begann dieser Wettkampftag schon nicht nach Wunsch für die Lechrainer.

Es gibt die Tage, da läuft einfach nichts – und genau so einen erwischte Stoffen in Großaitingen. Die erste Hiobsbotschaft kam aber schon vor der Abfahrt: Mit Michaela Brosselt-Guggemos fiel die etatmäßige Nummer eins krank aus. Damit ging es für die restlichen Teammitglieder eine Position nach oben und Helmut Ettner rückte auf Position fünf nach.