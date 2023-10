Luftpistole

Raisting startet zu Hause in die 2. Bundesliga Luftpistole

Plus Die SG Raisting startet unter erschwerten Bedingungen in die 2. Bundesliga Luftpistole. Am Sonntag findet der erste Wettkampf zu Hause statt.

Gleich mit einem Heimwettkampf starten die Raistinger Luftpistolenschützen in die neue Saison der 2. Bundesliga. Am Sonntag, 15. Oktober, eröffnet die SG mit dem Wettkampf gegen die HSG München II die neue Runde. Was diese bringen wird, da ist Raistings Sportleiter Andreas Zimmermann in seiner Prognose etwas zurückhaltend.

An der Aufstellung bei den Raistingern hat sich im Vergleich zu vergangener Saison nichts geändert. Auch wenn es einen neuen Namen im Team gibt: Silke Westermann hat geheiratet und geht damit als Silke Jakisch an den Stand. Das ist aber nicht die einzige Veränderung: „Sie ist aus beruflichen Gründen wieder nach Nürnberg gezogen und wird nicht immer zur Verfügung stehen“, sagt Zimmermann. Auch Dirk Munker geht mit Trainingsrückstand in die Saison, startet deshalb vermutlich zunächst in der zweiten Mannschaft. „Er hat eine Schulter-OP hinter sich“, teilte der Raistinger Sportwart mit.

