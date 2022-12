Luftpistole

07:11 Uhr

Scheuring behält im entscheidenden Moment die Nerven

David Probst und seine Teamkollegen haben den Klassenerhalt in der Bundesliga so gut wie sicher geschafft.

Plus Die Edelweißschützen haben den Klassenerhalt in der Bundesliga praktisch sicher. Der letzte Wettkampf findet an eigenen Ständen statt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Die Schützen von Edelweiß Scheuring haben die Nerven behalten. Am vorletzten Wettkampfwochenende in der 1. Bundesliga gelang dem Luftpistolen-Team der wichtige Sieg, der eigentlich den Verbleib in der höchsten Klasse sicherstellen sollte. Damit kann man ziemlich beruhigt dem letzten Wochenende entgegensehen, bei dem die Scheuringer dann auch Heimrecht genießen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen