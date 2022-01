Scheuring büßt seinen Vorsprung ein

Die zweite Mannschaft der Edelweiß-Schützen leistet sich in der Bayernliga zwei Ausrutscher. Der Aufstieg ist aber noch möglich.

Das war in der Bayernliga Südwest nicht der Tag für die beiden Pistolenteams aus dem nördlichen Landkreis. Beide bezogen gegen direkte Konkurrenten Niederlagen. Für die zweite Mannschaft der Scheuringer wird es jetzt noch mal eng.

Scheuring II muss die Führung dadurch nämlich mit Der Bund München und seinem Bezwinger Kempten II teilen. Aufsteiger Egling ist ans Tabellenende abgerutscht und vom Klassenerhalt ein gutes Stück entfernt.

Die neunte Runde brachte gegen den Tabellenvierten Schönbach das Ende der Scheuringer Siegesserie. Zur Tagikfigur wurde das hochtalentierte Nachwuchstalent Fabian Maisterl. Er büßte in der letzten Serie den eigentlich sicheren Vorsprung von sieben Ringen ein und war dann auch noch beim fälligen Stechschuss von der Rolle.

Punkten konnten Eileen Schupper und trotz gravierenden Leistungseinbruchs Fabian Ranzinger. Die erste Verlustpartie hatte offensichtlich ihre Spuren hinterlassen. Denn auch gegen Verfolger FSG Kempten II waren bis auf den überragenden Klaus Hopfensitz längst nicht alle Aktiven der Lechrainer in starker Form. Unglücksrabe war hier Sebastian Heinisch, der in der Spitzenpartie um einen Ring und damit den möglichen Mannschaftserfolg zu kurz kam. Scheuring II musste in Pfuhl wegen Klausuren auf seine Spitzenkraft Leon Schupper verzichten.

Neben weiteren „Ungereimtheiten“ mag das Mannschaftsführer Fabian Ranzinger aber nicht als Entschuldigung für das insgesamt schwache Auftreten gelten lassen. Für Leon Schupper war seine Schwester Eileen in die Mannschaft gerückt, die sich mit zwei Einzelsiegen positiv in Erinnerung brachte.

Zum Glück für die Lechrainer mussten auch die Verfolger Der Bund München und FSG Kempten II jeweils eine überraschende Niederlage hinnehmen, sodass die Scheuringer dank der besseren Einzelpunktzahl noch hauchdünn vorne bleiben.

Dunkle Wolken brauen sich über Egling zusammen. Da die beiden Kellerkinder Böbing und Pfuhl jeweils vier Zähler holten, sitzen die Paartaler nun mit zwei Zählern Rückstand und der schlechtesten Einzelpunktzahl allein am Tabellenende. „Wir müssen uns verdammt anstrengen, um nicht abzusteigen“, findet auch die Eglinger Spitzenkraft Adrian Offer.

Er lieferte sich gegen Neubiberg bei der knappen 376:380-Einzelniederlage mit eigener Saisonbestleistung einen packenden Kampf mit Patrick Hügel, dem besten Schützen der Bayernliga, und zog gegen Böbing im fälligen Stechschuss unglücklich den Kürzeren. Gegen Böbing konnte sich nur Jochen Zibuschka durchsetzen, gegen Neubiberg der zurückgekehrte Maximilian Schneider und mit eigener Saisonbestleistung Sonja Blaß.