Scheuring II beendet erste Saison in der 2. Bundesliga mit einem Sieg

Plus Als Aufsteiger zieht das Luftpistolen-Team von Scheuring II in der 2. Bundesliga zum Abschluss noch mal alle Register. Raisting verabschiedet sich aus dieser Klasse.

Der Klassenerhalt war das Ziel von Scheuring gewesen, doch der Aufsteiger in die 2. Bundesliga Luftpistole übertraf dieses Ziel bei Weitem. Mit einem hervorragenden sechsten Platz beendet das Team von Mannschaftsführer Fabian Ranzinger die Saison. Kein Happy End gab es dagegen für die SG Raisting. Punktlos muss sich das Ammersee-Team aus dieser Klasse verabschieden.

Es war nur eine kleine Hoffnung, am letzten Wettkampftag doch noch die Rote Laterne abgeben zu können. Hätte Raisting seine letzten beiden Durchgänge gewonnen und der Vorletzte Grund wäre zweimal leer ausgegangen, dann hätte es noch zur Relegation gereicht. Doch es sollte nicht sein. Das Team vom Ammersee wehrte sich kräftig dagegen, die Liga punktlos zu verlassen - aber vergeblich. Sowohl gegen Steinberg als auch Unteriglbach gab es am Ende zwei knappe 2:3-Niederlagen. Gegen Steinberg punkteten Ulrich Kranz und Silke Jakisch, Hermann Illgen fehlte nur ein einziger Ring, um seinen Gegner ins Stechen zu zwingen. Fünf Ringe fehlten Thomas Flakus auf Position eins, chancenlos war Helmut Weichart, sein Kontrahent erzielte mit 371 Ringen die Bestleistung der Gegner.