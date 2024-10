Scheuring II reicht die bessere Ringzahl nicht zum Sieg

An jedem Wettkampftag einen Durchgang gewinnen, so lautet das Ziel der Scheuringer Luftpistolenschützen in der 2. Bundesliga. Zum Auftakt wurde das Ziel erreicht, beim zweiten Wettkampftag knapp verfehlt - dabei war bei den Scheuringern viel Pech dabei und die Edelweiß-Schützen wurden „Opfer“ des Duell-Modus.

Trotz der besseren Gesamtringzahl mussten sich die Scheuringer dem ersten Gegner Landshut geschlagen geben. Zünglein an der Waage war Leon Schupper auf Position vier, auf der ein einziger Ring entschied. Auf den Positionen eins und zwei hatten Thomas Ranzinger (369) und Fabian Maisterl (361) trotz sehr guter Leistungen keine Chance - ihre Gegner waren mit 376 beziehungsweise 378 Ringen doch ein Stück weg. Noch deutlicher fielen die Scheuringer Siege für Henrik Balg (368:356) sowie Mannschaftsführer Fabian Ranzinger (364:347) aus. Richtig spannend machte es aber Leon Schupper: Nach vier Serien lag er noch vier Ringe in Führung, doch in den letzten zehn Schüssen büßte er fünf Ringe ein und unterlag mit 360:361.

Scheuring holt sich wieder zwei Einzelpunkte

Auch im zweiten Wettkampf zeigten die Scheuringer eine sehr respektable Leistung, mussten aber gegen Ebersdorf erneut eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Thomas Ranzinger ging mit einem Sechs-Ringe-Vorsprung in die letzte Serie und holte deutlich den Einzelpunkt (376:373). Fabian Maisterl musste dagegen nach der zweiten Serie einem Rückstand hinterherlaufen, behielt aber die Nerven und punktete ebenfalls (369:365). Auf verlorenem Posten war Henrik Balg, trotz einer tollen Leistung: Sein Gegner erzielte mit 381 Ringen das beste Ergebnis des kompletten Wettkampftags, da reichten auch die starken 364 Ringe nicht aus. Leer gingen auch Henrik Balg (362:370) und Fabian Ranzinger (352:366) aus. Dennoch zeigen die Leistungen, dass Scheuring in der Liga mithalten kann - inzwischen ist kein Team mehr ohne Niederlage und in der Tabelle liegen alle Mannschaften nur vier Punkte auseinander.