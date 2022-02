Scheuring ist in der Bayernliga weiter auf Meisterkurs

Plus Die Reserve des Bundesligateams verteidigt die Tabellenführung vor dem letzten Wettkampftag. Egling muss dagegen auf ein Wunder hoffen.

Vier Mal gab es in der Bayernliga Süd-West am vorletzten Wettkampftag ein 3:2 für die beiden Pistolenteams aus dem Landkreis. Doch die Stoßrichtung ist ganz gegensätzlich ausgefallen.