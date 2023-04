Luftpistole

vor 18 Min.

Scheurings Luftpistolen-Team kämpft um den Aufstieg

Plus Das zweite Luftpistolen-Team der Edelweiß-Schützen will in die 2. Bundesliga. Die Scheuringer haben dabei einen Trumpf in der Hand.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es ist ein bisschen ein „Déjà-vu“ für die Scheuringer Schützen: Zum zweiten Mal in Folge wird die Bundesliga-Reserve Meister in der Bayernliga und tritt am Samstag in München bei den Aufstiegskämpfen zur 2. Bundesliga an. Auch wenn Mannschaftsführer Fabian Ranzinger im Vorfeld die Favoritenrolle weit wegschiebt: Die Scheuringer haben da doch auch einen Trumpf in der Hand.

Insgesamt zehn Mannschaften sind für diesen Aufstiegswettkampf gemeldet – nur eine wird den Sprung in die zweithöchste deutsche Liga schaffen. Neben den Meistern der vier Bayernligan auch die Zweitplatzierten sowie der Letzte und Vorletzte der 2. Bundesliga. „Wir gehen ganz locker in den Wettkampf“, kündigt Fabian Ranzinger an. „Wenn es klappt, wäre es natürlich phänomenal, aber wir schießen auch gerne in der Bayernliga.“ Im Gegensatz zum Liga-Modus werden diesmal keine Duelle geschossen, beim Aufstieg zählt allein die Ringzahl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen