Luftpistole

vor 16 Min.

Scheurings Luftpistolenteam schwächelt beim Aufstiegskampf

Plus Für Scheuring platzt der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Luftpistolen-Mannschaft leistet sich beim entscheidenden Wettkampf einen Ausrutscher.

Von Karlheinz Fünfer

Einen Traum hat sich die zweite Garnitur der Scheuringer Pistolenschützen in der abgelaufenen Saison mit der Meisterschaft in der Bayernliga erfüllt. Aus dem zweiten Traum, dem nachfolgenden Aufstieg in die 2. Bundesliga, ist es allerdings nichts geworden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

