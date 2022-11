Scheurings Schützen sind im Bundesligaduell Außenseiter

Scheurings Luftpistolenteam verzichtet in der Bundesliga auf den Einsatz eines ausländischen Topathleten. Zwei schmerzlich vermisste Aktive kehren zurück.

Die Scheuringer Pistolenschützen üben sich auch vor dem nächsten Wettkampf in der 1. Bundesliga Süd in Bescheidenheit. Gegen den letztjährigen Vizemeister der Gruppe und derzeitigen Tabellenfünften Waldenburg rechnet man sich wenig Erfolgsaussichten aus. Deshalb verzichten die Lechrainer auch auf den Einsatz eines der verpflichteten Ausländer. „Für einen Wettkampf lohnt sich einfach der Aufwand nicht“, begründet Vorstand Franz Berghofer die Entscheidung, „zumal auch ein Ausländer nicht für einen Sieg reichen würde.“

Wieder mit dabei sind dagegen die beiden Youngsters Philipp Ranzinger und David Probst, die beim letzten Wettkampftag schmerzlich vermisst wurden. Sie rücken diesmal sogar in die Spitzenpositionen. Mit Neuzugang Michaela Bösl sowie dem Balg-Duo Oliver und Henrik versuchen ausschließlich einheimische Aktive, den einen oder anderen Einzelpunkt zu ergattern. Und damit nach Berghofer Selbstvertrauen zu tanken für den folgenden „Überlebenskampf“ gegen den punktgleichen Aufsteiger Steinberg.

Scheurings Gegner punktet gegen Teams aus unterer Tabellenhälfte

Waldenburg hat seine acht Pluspunkte vor allem gegen Mitglieder der unteren Tabellenhälfte gesammelt. Gegen die Mitfavoriten Kelheim-Gmünd und Weil am Rhein hatte es dagegen nichts zu bestellen. In der letzten Saison gab sich Scheuring zwei Mal knapp mit 2:3 geschlagen, allerdings mit Ausländern. (AZ)

1. Bundesliga Süd Luftpistole 19. November Gruppe I in Rettenbach: HSG München - Kelheim-Gmünd; Hitzhofen-Oberzell - Waldkirch; Rettenbach - Dynamit Fürth; Gruppe II in Steinberg: Scheuring - Waldenburg; Hambrücken - Weil am Rhein; Steinberg - Ludwigsburg

