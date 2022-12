Luftpistole

Schicksalspartie für Scheuring in der Bundesliga

Für die Bundesliga-Mannschaft der Scheuringer Edelweißschützen (Mitte Oliver Balg) steht am Samstag die Schicksalspartie um den Verbleib in der höchsten Liga an.

Plus Für das Luftpistolenteam der Edelweißschützen steht die wohl entscheidende Partie im Kampf um den Verbleib in der 1. Bundesliga an. Was für Scheuring spricht.

Es könnte die Schicksalspartie für die Scheuringer Luftpistolenschützen in der 1. Bundesliga werden. Am Samstag treten sie in Hambrücken gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt an. In der zweiten Partie sind die Edelweißschützen nur Außenseiter.

