Schützen: Edelweiß Scheuring erlebt einen richtigen Boom

Im Rundenwettkampf im Gau Landsberg stehen die Lechrainer Luftpistolen-Schützen ganz oben. Ein Scheuringer führt auch noch die Einzelwertung an.

Es boomt und boomt bei den Scheuringer Pistolenschützen. Nach dem sicher geschafften Klassenerhalt in der 1. Bundesliga und dem Meistertitel für die zweite Garnitur in der Bayernliga gibt es weiteren Grund zum Feiern. Scheuring III holte sich bei den Rundenwettkämpfen im Gau Landsberg den Gesamtsieg.

Als kleine Zuckerl noch dazu machten auch die vierte und die sechste Garnitur der Lechrainer in der Gauliga Nord und der A-Nord ihr Meisterstück. Natürlich sind die Bezirksligisten Stoffen, Reisch und Unterdießen bei der Punktrunde des Gaues nicht mit dabei. Und doch ist geradezu sensationell, dass die Drittmannschaft eines Vereins auch von den erzielten Ringzahlen der großen Masse der Teams voranmarschiert. Auf den nächsten Plätzen folgen in der Gauoberliga mit haushohem Abstand die ehemaligen Bezirksligisten Denklingen und Ludenhausen.

Nur Denklingen trotzt dem Meister ein Unentschieden ab

Denklingen ist es als einziger Mannschaft auch gelungen, Meister Scheuring III in der Vorrunde wenigstens ein Remis abzutrotzen. Rauf und runter geht es mit den beiden Aufgeboten von der Luftgewehrgröße Emmenhausen. Während der ersten Pistolengarnitur als Titelträger der Gauliga Süd der erstmalige Einzug in die höchste Klasse gelang, muss die Reserve als punktloses Schlusslicht der Gauliga Nord eine Stufe nach unten.

Der Gausieger Scheuring III (von vorne): Thomas Sailer, Maximilian Gäch, Marco Balg und Fabian Maisterl. Foto: Scheuring

Zwei Mal reichte es für das ringbeste Team einer Gruppe nicht zu Rang eins. Issing musste in der Gauliga Süd Emmenhausen I den Vortritt überlassen, Ludenhausen II in der A-Süd Meister Schwabhausen II und Stoffen II. Den größten Vorsprung aller Titelträger schoss sich in der B-Klasse mit neun Zählern Schöffelding heraus.

Mit dem Scheuringer Fabian Maisterl hat ein hochkarätiges Nachwuchstalent in dieser Saison die Einzelwertung mit der Luftpistole durch den Schnitt von 370,60 Ringen unter rund 180 Aktiven zu seinen Gunsten entschieden.

Lesen Sie dazu auch

Enges Rennen im Kampf um Platz eins

Es war eine ganz enge Sache um den Spitzenplatz. Wolfgang Sanktjohanser von der FSG Landsberg als Gewinner der Gauliga Süd folgt nur minimale vier Zehntel dahinter. Der unterschiedliche Zeitablauf hat es Fabian Maisterl ermöglicht, insbesondere nach Abschluss der Wettkämpfe im Gau auch noch seinen wertvollen Beitrag für den Titelgewinn der Scheuringer Reserve in der Bayernliga zu leisten. Ohne damit gegen die vorgegebenen Wechselhindernisse zu verstoßen.

Langfristig erwarten die Scheuringer Verantwortlichen natürlich, dass sich Maisterl auch einen Stammplatz im Bundesligaaufgebot holt. Den größten Vorsprung in einer Leistungsgruppe holte Wolfgang Sanktjohanser in der Gauliga Süd mit acht Ringen Differenz heraus. Sein Namenskollege Stephan Sanktjohanser kann es schon auch mit der Luftpistole. Mit dem Luftgewehr wichtige Stütze beim Bundesligisten FSG Dießen, erreichte er für seinen Heimatverein Schöffelding den besten Schnitt in der B-Klasse.

Die Einzelwertung im Gau Landsberg

Gauoberliga: 1. Fabian Maisterl, Scheuring III, 370,60; 2. Tobias Reizele, Ludenhausen, 366,49; 3. Marco Balg, Scheuring III, 366,10; 4. Michael Zeller, Denklingen, 364,56; 5. Maximilian Gäch, Scheuring III, 362,89; 6. Korbinian Sepp, Pürgen, 362,89; 7. Maximilian Brosselt-Guggemos, Ludenhausen, 360,00; 8. Thomas Sing, Denklingen, 359,50; 9. Martin Kröner, Denklingen, 355,00; 10. Florian Hengge, Pflugdorf, 354,90.

Gauliga Nord: 1. Egon Grandl, Walleshausen, 366,00¸2. Werner Franz. Scheuring V, 362,00; 3. Otmar Weh, Walleshausen, 360,56; 4. Volker Schmitt, Geltendorf, 360,10; 5. Peter-Andreas Lisker, Schwabhausen, 358,60; 6. Peter Huber, Walleshausen, 354,67; 7. Alfred Franz, Scheuring IV, 354,29; 8. Olaf Mayr, Geltendorf, 350,10.

Gauliga Süd: 1. Wolfgang Sanktjohanser, FSG Landsberg, 370,20; 2. Martin Völk, Emmenhausen, 362,10; 3. Sophia Seibert, Schwifting, 360,70; 4. Bernd Schmidt, Issing, 360,30; 5. Katharina Wiedenmann, Asch, 356,30; 6. Stefan Pohl, Schwifting, 356,13; 7. Niko Hennel, Issing, 352,40; 8. Christian Pohl, Schwifting, 350,56.

A-Nord: 1. Marco Wilhelm, Scheuring IV, 357,83; 2. Matthias Echtler, Scheuring V, 357,17; 3. Thomas Tronsberg, Großkitzighofen, 350,17; 4. Christian Bechmann, Scheuring IV 349,67; 5. Andreas Kramer, Schwabmühlhausen, 349,00; 6. Georg Stammel, Schwabmühlhausen, 343,67.

A-Süd: 1, Florian Geisenberger, Lengenfeld, 360,00; 2. Heribert Ettner, Stoffen II, 357,40; 3. Werner Ettner, Stoffen II, 355,56; 4. Lukas Karl, Ludenhausen II, 349,60; 5. Jakob Bleicher, Ludenhausen II, 348,22; 6. Holger Meier, Ludenhausen II, 346,10.

B-Klasse: 1. Stephan Sanktjohanser, Schöffelding 356,25; 2. Manfred Schönwerth, Weil II, 351,80; 3. Andreas Landauer, Geltendorf II, 346,42; 4. Dominik Schilasky, Schöffelding, 345,00.