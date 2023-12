Starkes Comeback von Stoffen in der Bayernliga Luftpistole

Plus Beim Heimwettkampf misslingt Edelweiß Stoffen der Start. Nach einer Pause holt das Luftpistolen-Team dann wichtige Punkte in der Bayernliga.

Ein starkes Comeback zeigte Stoffens Luftpistolen-Team in der Bayernliga. Der Heimwettkampf begann für die Edelweiß-Schützen ernüchternd, doch im zweiten Wettkampf holt sich das Team von Mannschaftsführer Helmut Ettner ganz wichtige Punkte.

Auf der sicheren Seite dürfen sich die Stoffener trotz des 3:2-Siegs gegen Asbach-Bäumenheim noch nicht wähnen: Zu eng liegen die Teams noch beisammen – nur zwei Punkte trennen die Teams von Platz vier bis acht. Doch mit 6:10 Zählern auf Platz fünf steht der Aufsteiger gut da.