Luftpistole

18.02.2024

Stoffen ist in der Bayernliga Luftpistole noch nicht aus dem Schneider

Für das Team von Edelweiß Stoffen (graue Shirts) steht der vorletzte Wettkampftag in der Bayernliga Luftpistole an.

Plus In der Bayernliga Luftpistole steht der vorletzte Wettkampftag an. Für Aufsteiger Stoffen geht es weiter um den Klassenerhalt.

Von Margit Messelhäuser

Fast vier Wochen Pause hat die Bayernliga Luftpistole eingelegt, am Sonntag, 18. Februar, beginnt für die Teams der Endspurt. Und dieser könnte spannender kaum sein, denn von Platz vier bis acht trennen die Mannschaften nur zwei Punkte - mittendrin Aufsteiger Edelweiß Stoffen. Mindestens ein Sieg sollte also eingefahren werden, um dem Klassenerhalt ein Stück näher zu kommen.

Das Schlusslicht steigt ab, der Vorletzte und Drittletzte muss in die Relegation - so sind die Vorgaben für diese Liga. Wen es am Ende treffen wird, ist noch völlig offen. Mit 8:12 Punkten führt Stoffen das Mittelfeld an, doch das kann sich schnell ändern. "Einen Sieg sollten wir am Sonntag schon verbuchen", blickt auch Mannschaftsführer Helmut Ettner auf den vorletzten Wettkampftag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen