vor 18 Min.

Stoffen lädt zum ersten Heimwettkampf in der Bayernliga ein

In Stoffen gastiert am Sonntag die Bayernliga Luftpistole.

Plus Edelweiß Stoffen ist am Sonntag zum ersten Mal Gastgeber in der Bayernliga Luftpistole. Auf das Team waren zwei machbare Aufgaben, doch die Unterstützung der Fans ist wichtig.

Von Margit Messelhäuser

Ein besonderer Heimwettkampf steht für das Luftpistolenteam von Edelweiß Stoffen an: Zum ersten Mal laden die Schützen zu einem Bayernliga-Wettkampf ins Schützenheim ein. Von Vereinsseite her wurde alles getan, um möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer anzulocken – auch die Gegner dürften für spannende Wettkämpfe sorgen.

Der Auftakt des Aufsteigers in der Bayernliga blieb in Stoffen nicht unbeachtet. „Es kamen von mehreren Seiten Glückwünsche, auch von Nicht-Schützen“, sagt Sportleiter Werner Ettner. Nach den beiden Siegen zum Start wollen die Stoffener zu Hause natürlich nachlegen. „Wir rechnen uns gegen beide Gegner etwas aus“, verrät Werner Ettner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

