Marcel Schrötter fährt in der Supersport-WM der Konkurrenz hinterher

Zum ersten Mal machte die Supersport-WM Halt in Ungarn: Die Premiere auf dem Balaton Park Circuit war für den Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter jedoch alles andere als erfreulich. Schon im Warm-up hatte es die ersten Probleme gegeben, im zweiten Rennen gab es kurz Hoffnung, doch Schrötter verpasste dann doch eine gute Platzierung.

Ein technischer Defekt im Warm-up sorgte dafür, dass Schrötter praktisch „kalt“ ins erste Rennen gehen musste. Von Startplatz 13 aus arbeitete sich der 32-Jährige um einige Positionen nach vorne, musste dann aber wieder Konkurrenten vorbeiziehen lassen. So brachte Schrötter, der für das WRP Racing Team antritt, seine Ducati Panigale auch auf Rang 13 ins Ziel. „Das Problem ist unsere Grundgeschwindigkeit, weshalb wir in direkten Duellen nicht konkurrenzfähig sind“, lautete seine Analyse nach dem ersten Rennen - und für den zweiten Wettkampftag hoffte Schrötter auf Regen, um vielleicht unter anderen Bedingungen einmal sein Potenzial abrufen zu können.

Nach der ersten Runde liegt Schrötter auf Platz sechs

Tatsächlich gab es am Sonntag einen kurzen Regenschauer vor dem Warm-up und Schrötter testete seine Ducati praktisch erstmals auf nasser Strecke. Entgegen kam ihm dies aber nicht - er beendete die Session auf Platz 18. Im Rennen herrschten dann wieder trockene Verhältnisse und zunächst sah es für den Pflugdorfer sehr gut aus: Er startete aus der fünften Reihe, lag nach der ersten Runde aber bereits auf Platz sechs. Schrötter konnte diesen aber nicht verteidigen und kam schließlich auf Rang elf ins Ziel. Jetzt steht erst mal eine sechswöchige Sommerpause an.

„Das Wochenende in Ungarn war erneut enttäuschend. Ich hatte auf eine Wende gehofft, damit ich beruhigt in die Sommerpause gehen kann. Aber es gab keine Fortschritte“, sagte Schrötter nach dem Rennen. „Seit mehreren Rennen kann ich mich nicht mehr in echte Kämpfe einmischen. Der Sonntag war nicht anders, ich wurde einfach überholt. Ich war ein leichtes Opfer für die anderen.“ Die Sommerpause soll nun genutzt werden, um endlich voran zu kommen.