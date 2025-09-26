Spendenlauf für Gaza - Katerina Christophi geht für den guten Zweck an den Start

Es ist nicht das erste Mal, dass Kristina Christophi an einer Laufveranstaltung teilnimmt, und es ist auch nicht das erste Mal, dass die gebürtige Zypriotin für den guten Zweck an den Start geht. In diesem Jahr hat sich die Mutter von zwei Kindern einem besonderen Thema angenommen: Im Vorfeld des Münchenmarathons sammelt sie für eine Organisation, die in notleidende Menschen im Norden des Gazastreifens unterstützt.

Über die Halbmarathonstrecke wird Kristina Christophi bei der Veranstaltung in München an den Start gehen - das Rennen wird praktisch der Abschluss ihrer Spendenaktion sein. „Im vergangenen Jahr habe ich für Seawatch gesammelt“, erzählt sie - ein Beitrag über das Leid in Gaza ließ sie den Entschluss fassen, diesmal für eine Organisation zu sammeln, die diesen Menschen hilft. „Ich habe dabei keinerlei politische Ambitionen“, betont die 40-jährige Erzieherin, die seit rund 15 Jahren in Landsberg lebt. „Es geht mir nur darum, dass diesen Menschen geholfen wird. Als ich die Bilder gesehen habe, hat es mir das Herz zerrissen.“

Der Wettkampf in München ist der Abschluss der Aktion

Im Fernsehen sah sie dann einen Beitrag über die Organisation Transaidency mit Sitz in Berlin. „Das Interview hat mich sehr berührt und da bin ich mir sicher, dass das Geld auch ankommt“, sagt Christophi, die einfach zum Spaß an bei verschiedenen Läufen antritt. Seitdem verteilt die Erzieherin Flugblätter und spricht alle Personen an, bei denen sie das Gefühl hat, sie für die Spendenaktion begeistern zu können. „Inzwischen sind schon über 1000 Euro zusammengekommen“, freut sie sich - und möchte diese Summe bis zu ihrem Start noch erhöhen. Mehr Informationen über die Organisation gibt es auf der Homepage von Transaidency, spenden kann man über diesen Link.