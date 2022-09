Motocross

12:14 Uhr

In Reichling fliegen Motorradfahrer um die Wette

Mit beeindruckenden Sprüngen zeigten die Teilnehmer des Motocross-Wettkampfes in Reichling all ihr Können.

Plus Bei idealen Wetterbedingungen findet in Rechling wieder ein Motocrossrennen statt. Nach der Corona-Pause sind weniger Teilnehmer am Start. Wie die heimischen Fahrer abschneiden.

Von Roland Halmel

Über drei Jahre war es ruhig auf dem Gelände nördlich von Reichling. Am Sonntag ging es aber wieder rund auf der Motocross-Strecke des MSC. Die Motorsportler haben zum Rennen eingeladen und das zog Besucherinnen und Besucher in Scharen an. Im Laufe des Tages pilgerten rund 1000 Schaulustige zum Spektakel mit seinen weiten Sprüngen, engen Kurvenduellen und knackigen Überholmanövern.

