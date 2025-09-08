Motorrad-Profi Marcel Schrötter tritt in der Supersport-WM weiter auf der Stelle

Noch hat der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter einen versöhnlichen Saisonabschluss in der Supersport-Weltmeisterschaft nicht abgeschrieben. Auch wenn es bei den beiden Läufen im französischen Aragon erneut nicht nach Wunsch lief, der 32-Jährige sieht nach der Pause leichte Fortschritte, die ihm für die letzten drei Rennwochenende Mut machen.

Nach der Sommerpause hatte Schrötter, der für das WRP-Racing Team antritt, auf einen „Neustart“ gehofft, der war nur bedingt gelungen. Im ersten Rennen war er jedoch in einen Unfall verwickelt gewesen und musste einen Boxenstopp einlegen. Schrötter versuchte danach, noch eine schnelle Rundenzeit zu erzielen, um sich für das zweite Rennen einen besseren Startplatz zu ergattern.

Der zweite Sturz bedeutet das Aus für Schrötter

Doch es kam zu einem erneuten Sturz, der sein Rennen endgültig beendete. Trotzdem war der 32-Jährige nicht komplett unzufrieden: „Das heutige Rennen verlief nicht so, wie man es sich vorgestellt oder gewünscht hätte. Außerdem endete es mit einem Ausfall. Ich muss jedoch sagen, dass ich mich besser fühlte und im Gegensatz zu früheren Rennen, in denen ich oft in den ersten Runden zurückfiel, heute besser mithalten und Positionen gutmachen konnte.“

Am zweiten Tag hat der Motorrad-Profi ein besseres Gefühl

Das gelang ihm auch im zweiten Rennen. Erneut von Platz 16 aus ging er auf die Strecke und kämpfte sich noch auf Platz elf nach vorne. Damit verpasste er zwar die angestrebte Top-Ten-Platzierung, zog aber dennoch ein positives Fazit. „Magny-Cours war ein weiteres schwieriges Wochenende, aber letztendlich mit einem besseren Rennen am Sonntag“, so Schrötter. „Wir lassen nichts unversucht, um wieder in die Top-Fünf vorzudringen und die Saison anständig zu beenden“, verspracht der Motorrad-Profi. Die nächsten Rennen finden vom 26. bis 28. September in Spanien statt.