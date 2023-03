Motorradpilot Marcel Schrötter fährt unter Top-Fünf

Motorrad-Profi Marcel Schrötter aus Pflugdorf tritt in Supersport-WM an. Mit dem Abschneiden in Indonesien ist er zufrieden.

Der Start in die neue Klasse ist Marcel Schrötter gelungen. Am zweiten Rennwochenende der Supersport-WM in Indonesien fuhr der Motorrad-Profi aus Pflugdorf zweimal unter die Top-Fünf. Aber da wäre sogar noch mehr drin gewesen für den 30-Jährigen. Wie schon bei den Rennen in Australien hatte Schrötter, der für das Team MV Agusta Reparto Corse startet, auch beim zweiten Rennwochenende Probleme mit dem Start und den ersten Runden.

Mit zunehmender Dauer steigt das Selbstvertrauen des Pflugdorfers

So verlor er im ersten Rennen in Mandalika gleich mehrere Positionen, kämpfte sich dann aber wieder auf Rang vier nach vorne und den fuhr er auch ins Ziel. Ähnlich verlief es beim zweiten Rennen – wieder musste Schrötter auf den ersten Metern und Runden einige Konkurrenten vorbeiziehen lassen. Aber Marcel Schrötter fand, je länger das Rennen dauerte, immer mehr Vertrauen in sein Motorrad und setzte zur Aufholjagd an. Am Ende war es Platz fünf für den Neuling in dieser Klasse.

„Das heutige Rennen war wieder nicht schlecht“, meinte Schrötter nach dem fünften Platz. „Aber mit frischen Reifen, wenn sie maximalen Grip bieten, sind wir im Vergleich zu den anderen immer noch einen Tick im Hintertreffen.“ Daran gelte es jetzt zu arbeiten. Die Supersport-WM legt jetzt eine kleine Pause ein. Die nächsten Rennen (Assen) finden Ende April statt, bis dahin sollten einige Tests möglich sein. In der WM-Gesamtwertung führt Nicola Bulega (Italien) mit 77 Punkten, Marcel Schrötter belegt Rang sechs (46). (AZ)