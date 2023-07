Motorsport

17:12 Uhr

Beim "Matscho Karatscho" geht es mit dem Roller ins Gelände

Ein Cross-Rennen für Roller: Der SIP Scootershop lockte mit dieser Veranstaltung zahlreiche Zuschauer und Zuschauerinnen an. Foto: SIP Scootershop

Plus Der SIP Scootershop Landsberg lädt die Vespa-Fans zum „Matscho Karatscho“ ein. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen das Spektakel mit den Rollern.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Schon von Weitem waren die Motoren zu hören und die Durchsagen des Sprechers: Auf dem Gelände neben dem SIP Scootershop in Landsberg ging es rund: Aus dem In- und Ausland trafen sich eingefleischte Rollerfahrer zu einem besonderen Event. Beim Matscho Karatscho ging es mit den Rollern quer durchs Gelände und das Spektakel lockte zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Im vergangenen Jahr hatte eine Gruppe Mitarbeiter um Ralf Jodl, Geschäftsführer von SIP, einen Testlauf in Sachen Matscho Karatscho absolviert. Dafür wurde extra eine knapp 500 Meter lange Trailstrecke vorbereitet und gebaut, auf der eingeladene Fahrer auf ihren Rollern und Mofas entlangheizten. Der Test kam so gut an, dass nun die offizielle Premiere folgte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen