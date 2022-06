Ein Rutscher kostet Marcel Schrötter den Platz auf dem Podium

Plus Der Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter zeigt beim Moto2-WM-Lauf auf dem Sachsenring ein packendes Rennen. Wie er seine Leistung einschätzt.

Es war das Heimrennen von Marcel Schrötter: Auf dem Sachsenring kämpfte der Pflugdorfer beim Lauf zur Moto2-Weltmeisterschaft bis zur letzten Kurve um einen Podiumsplatz, ganz knapp reichte es nicht. Aber mit Platz vier lieferte der 29-Jährige wieder eine sehr gute Leistung ab.