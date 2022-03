Motorsport

vor 58 Min.

Für Motorradprofi Marcel Schrötter steht schon das nächste Rennen an

Plus Trotz Verletzung schafft Marcel Schrötter beim ersten Lauf der Moto2-Weltmeisterschaft eine Topten-Platzierung. Am Sonntag geht es für nach Indonesien.

Von Margit Messelhäuser

Es war nur eine kurze Stippvisite von Motorradprofi Marcel Schrötter in seiner Heimat: Schon am Sonntag geht es für den Pflugdorfer zum zweiten Lauf der Moto2-Weltmeisterschaft in Indonesien. Nach dem zehnten Platz beim Auftakt in Katar hat er auch eine große Portion Zuversicht im Gepäck.

