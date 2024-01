Motorsport

vor 4 Min.

In 30 Jahren als Rennärztin hat Dr. Helga Holzfurtner einiges erlebt

Beim Motocross in Reichling geht es hoch her - nicht immer unfallfrei. Dann ist Dr. Helga Holzfurtner im Einsatz.

Plus Der MSC Reichling richtet regelmäßig Motocross-Rennen aus Dr. Helga Holzfurtner sieht diese Rennen aus einem ganz anderen Blickwinkel - und das seit 30 Jahren.

Von Dietrich Limper Artikel anhören Shape

Noch nicht lange her, da bekam die Praxis Dr. Helga Holzfurtner überraschenden Besuch. Der Motorsportclub (MSC) Reichling stand mit einer großen Abordnung samt Blaskapelle vor der Tür, überreichte der erstaunten Hausärztin einen Blumenstrauß und gratulierte zum 30. Jubiläum als ehrenamtliche Rennärztin bei der alljährlichen Motocross-Veranstaltung der Südbayernserie in Reichling. Übernommen hat sie diese Aufgabe von ihrem Kollegen Dr. Ronald Eicke, mit dem sie viele Jahre lang gemeinsam die Praxis in Reichling führte, bevor der Landarzt im Sommer 2018 bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam.

Geboren und aufgewachsen ist Dr. Helga Holzfurtner in Stadl. Nach dem Abitur studierte sie Medizin in München und arbeitete anschließend als Praktische Ärztin und Fachärztin für Anästhesie in der Landeshauptstadt. Doch 1993 zog es sie zurück in die Heimat. „Ich mag die Gegend hier am Lech sehr gerne. Das breite Spektrum der Allgemeinmedizin hat mich fasziniert und vor allem konnte ich meine Kenntnisse in der Psychosomatik einbringen.“ In der Praxis arbeitete sie mit Dr. Roland Eicke zusammen. Er war nicht nur selber leidenschaftlicher Biker, sondern stand als Rennarzt beim MSC an der Strecke und sagte salopp: „Du bist ja Notärztin in München gewesen, also kannst du das auch. Komm mit zum Rennen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .