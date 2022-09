In Reichling findet wieder ein Motocross-Rennen statt

Der MSC Reichling trägteinen Lauf zur Südbayern-Serie aus. Die Vorbereitungen laufen bereits.

Am letzten Wochenende im September röhren in Reichling wieder die Motoren: Der MSC trägt am Sonntag einen Lauf zur Südbayern-Serie aus, bereits am Samstag findet ein Rennen für Hobbyfahrer statt.

Das letzte Rennen in Reichling liegt schon etwas zurück – auch die Motocrosser wurden durch Corona ausgebremst. „Zuletzt hatten wir 2019 ein Rennen“, so Thomas Schelle, Zweiter Vorsitzender des MSC. Auch wenn man keine Veranstaltungen machen konnte, das Vereinsleben wurde durch die Pandemie nicht extrem in Mitleidenschaft gezogen. „Es ist ja ein Freiluftsport, da konnte man sich schon zum Training treffen“, sagte Thomas Schelle gegenüber unserer Redaktion.

Wegen Corona mussten die Rennen abgesagt werden

Allerdings sei es nicht möglich gewesen, Veranstaltungen durchzuführen. „Wir brauchen die Zuschauer, um die Unkosten wieder ausgleichen zu können“, so Schelle – und das sei aufgrund der Beschränkungen nicht möglich gewesen. Am 24./25. September aber geht es auf der Strecke wieder rund. (AZ)

