Motorsport

vor 52 Min.

Marcel Schrötter ist auch im Gelände gut unterwegs

Auch in Reichling war Marcel Schrötter (Nummer 23) bereits bei einem Motocross-Rennen am Start. Vor Kurzem trat er bei einem Rennen in Italien an und belegte trotz harter Konkurrenz Platz neun.

Plus Eigentlich befindet sich Motorradprofi Marcel Schrötter gerade in der Winterpause der Moto2-Weltmeisterschaft. Für den guten Zweck nimmt er aber an einem Motocross-Rennen teil.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich könnte der Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter derzeit die Winterpause genießen – für ein ganz spezielles Rennen allerdings unterbricht er seine „Ferien“ gerne. Im italienischen Piemont startete er bei einem Motocross-Rennen, bei dem für einen guten Zweck gesammelt wurde. Und Schrötter bewies erneut, dass er auch neben der Straße sehr gut unterwegs ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen