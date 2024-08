Marcel Schrötter kommt einfach nicht in Fahrt

Marcel Schrötter kommt nach dem hervorragenden Start in der Supersport-WM momentan nicht recht in Fahrt. Bei den Läufen in Portugal schaffte es der 31-Jährige zwar unter die Top Ten, das ist aber eigentlich nicht sein Anspruch. Immerhin: Der Pflugdorfer sieht Fortschritte für die weiteren Rennen.

Vom neunten Startplatz aus ging Schrötter ins erste Rennen und machte gleich in der ersten Runde einen Rang gut. Bis auf Platz sechs kämpfte sich Schrötter, der für das Team MV Agusta Reparto Corse startet, nach vorne. Doch mehr ging nicht und in der Schlussphase musste er noch den Franzosen Valentin Debise, seinen direkten Konkurrenten in der Tabelle, vorbeiziehen lassen. Damit beendete Schrötter den ersten Lauf als Siebter. Auch wenn er mit diesem Ergebniss nicht wirklich glücklich war, „in Anbetracht der Situation, dass wir eine sehr schwierige Zeit hinter uns haben, fühle ich mich hier in Portimao zum ersten Mal wieder ein bisschen konkurrenzfähiger“, meinte er nach dem Rennen.

Die Reifen bereiten Schrötter große Probleme

Deshalb war am zweiten Tag auch ein Platz unter den besten Fünf das Ziel. Doch es kam ganz anders: „Der Tag begann mit einem soliden Warm-up, ich fühlte mich sehr wohl. Doch das Rennen am Nachmittag war eine Katastrophe“, brachte es Schrötter auf den Punkt. „Ich glaube, wir hatten einen schlechten Reifen. Natürlich ist das schwer zu beweisen, vor allem, wenn das Reifenbild normal aussieht. Aber die Daten zeigen ganz klar, dass ich viel mehr Spinning hatte als zum Beispiel gestern oder im Warm-up. Ich hatte das Gefühl, auf Eis zu fahren.“

So konnte Schrötter keine Aufholjagd starten und kam zwar erneut als Siebter ins Ziel, wurde aber aufgrund einer Strafe auf Rang acht zurückgestuft. In der Gesamtwertung ist der Pflugdorfer damit auf den fünften Platz zurückgefallen. Das nächste Rennen wird vom 6. bis 8. September in Frankreich ausgetragen. Dort will er wieder angreifen. „Auch wenn wir noch nicht das Niveau erreicht haben, auf dem wir waren, es war auf jeden Fall ein Schritt in diese Richtung“, so Schrötter. „Und wir sind auch einen Schritt näher an die anderen herangekommen.“