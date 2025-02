Marcel Schrötter startet in die neue Saison der Supersport-WM

Für den Motorrad-Profi Marcel Schrötter wird es wieder ernst: Auf Philipps Island (Australien) findet der erste Lauf zur Supersport-WM statt. Die ersten Tests verliefen für den Pflugdorfer, der für sein neues Team WRP antritt, vielversprechend, die Rennen finden am Wochenende 22./23. Februar statt.

Die gesamte Elite der Supersport-Weltmeisterschaft traf sich Anfang dieser Woche zum ersten Mal in diesem Jahr auf Phillip Island. Bei dem zweitägigen Test auf der Rennstrecke im Südaustralien ging es für alle Teilnehmer um den letzten Feinschliff, bevor die neue Meisterschaft am kommenden Wochenende an gleicher Stelle eröffnet wird. Marcel Schrötter, der für dieses Jahr ins Team WRP mit Basis in Prag gewechselt ist und dort eine Ducati fährt, brauchte zunächst ein wenig Zeit, um in Fahrt zu kommen. Doch schon zu Beginn des zweiten Trainings spielte der erfahrene 32-jährige Deutsche eine wichtige Rolle im Kampf um die Bestzeiten. Insgesamt beendete er die Tests mit der fünftbesten Zeit.

Schrötter ist mit den Tests nicht komplett zufrieden

Bei den Test-Fahrten hatte es einige Unterbrechungen wegen Vögeln auf der Strecke gegeben, auch wechselte das Wetter immer wieder, zudem wurde das Team durch ein technisches Problem etwas ausgebremst. „Am Ende ist mir eine gute Rundenzeit gelungen, die zwar nicht das war, was ich mir vorgenommen hatte, aber dennoch respektabel war“, kommentierte Schrötter die Tests. Es gebe noch einiges zu tun, dennoch sei er nicht unzufrieden. „Das Wichtigste ist, dass nichts kaputtgegangen ist und alles intakt ist“, so Schrötter, der sich bei seinem Team für die Unterstützung dankte. (AZ)