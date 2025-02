Marcel Schrötter startet mit Podium und Sturz in die WM-Saison

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter (32) im ersten Supersport-WM-Event des Jahres auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit in Süd-Australien. Mit seiner neuen Maschine, einer Ducati Panigale V2, fuhr er am Samstag gleich mal aufs Podium. Da war der Jubel in seinem neuen WRP-Team groß. Aber im zweiten Rennen am Sonntag beendete ein böser Sturz alle Hoffnungen auf eine weitere Top-Platzierung, ja auf den ersten WM-Sieg seiner Karriere.

„Platz vier oder fünf und keine Chance auf Platz drei – das ist nicht mein Anspruch“, sagte Schrötter im Dezember im Gespräch mit unserer Redaktion. Und ließ seinen Worten in „Down Under“ gleich mal Taten folgen: Mit Rang drei zum Auftakt war Schrötter „wirklich glücklich, das ist fantastisch“ – zumal er beim Sieg des Italieners Stefano Manzi nach einer enttäuschenden Superpole (entscheidet über die Startposition im Rennen) von Platz 9 ins Rennen gehen musste. Und zudem nur als Vierter über die Ziellinie gefahren war. Aber der Pflugdorfer profitierte von einer Zeitstrafe für den Spanier Jaume Masia und konnte dann auf dem „Stockerl“ feiern.

Im zweiten Rennen startet Schrötter aus der ersten Reihe

Da Schrötter am Samstag die zweitschnellste Rennrunde gefahren war, durfte er am Sonntag im zweiten Rennen aus der ersten Reihe starten. Doch das brachte ihm kein Glück: In Führung liegend, „crashte“ er auf dem Weg zu seinem ersten WM-Sieg in Runde 11 und musste nach diesem „Highsider“ das Rennen beenden. Der Pflugdorfer kam vorsichtshalber ins „Medical Center“ an der Rennstrecke.

Icon Vergrößern Ein Wechselbad der Gefühle gab es für Marcel Schrötter beim Saisonauftakt. Foto: Team WRP Icon Schließen Schließen Ein Wechselbad der Gefühle gab es für Marcel Schrötter beim Saisonauftakt. Foto: Team WRP

Er hatte bei seinem Unfall aber Glück, erlitt nur ein paar Prellungen am rechten Bein. „Das war nicht einmal ein richtiger Highsider, mir ist einfach das Hinterrad weggeschmiert“, erzählt der Pflugdorfer. „Ich bin sehr enttäuscht. Es ist echt ärgerlich und ziemlich bitter, dass ich so ein Rennen nicht einfach zu Ende bringen kann – zumal ich das Gefühl hatte, dass ich den Speed habe, um zu gewinnen.“ Das ist Schrötter in seinen 15 Jahren auf den Rennstrecken dieser Welt noch nie gelungen. 17 Mal stand er bei einem WM-Rennen auf dem Podium (fünfmal in der Moto2-Klasse, zwölfmal in der Supersport-Kategorie), ein Sieg blieb ihm aber bislang verwehrt. In Australien, beim einzigen Übersee-WM-Rennen der Saison, war er so nahe dran wie nie zuvor…

Jetzt ist erst mal WM-Pause, die nächste Siegchance bietet sich Schrötter, der in der Gesamtwertung mit 16 Punkten auf Rang sieben liegt, in Portugal. In Portimao finden am Wochenende 29./30. März die nächsten beiden WM-Rennen statt. „Ich habe gesehen, dass wir bei der Musik dabei sind“, so Marcel Schrötter. „Die Saison dauert noch lange.“