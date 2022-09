Marcel Schrötter wird in Spanien in Sturz verwickelt

Plus Dem Motorradprofi Marcel Schrötter aus Dießen geht beim WM-Lauf in Spanien leer aus.

Nichts wurde es mit Punkten beim Moto2-WM-Lauf in Spanien für Marcel Schrötter. Der 29-jährige Motorradprofi wurde bereits zu Beginn in einen Sturz verwickelt und schied aus.