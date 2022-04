Motorsport

vor 22 Min.

Moto2-Weltmeisterschaft: Marcel Schrötter holt neun Plätze auf

Eine erfolgreiche Aufholjagd gelang Marcel Schrötter beim WM-Lauf in Austin.

Plus Der Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter fährt beim Moto2-WM-Lauf in den USA sein bislang bestes Ergebnis in dieser Saison ein. Welche Rolle die Reifen dabei spielen.

Von Margit Messelhäuser

Von Enttäuschung, dass er das Treppchen verpasst hat, ist bei Marcel Schrötter nichts zu spüren. Im Gegenteil: Der vierte Platz beim vierten Lauf zur Moto2-WM in Austin (USA) ist für den Pflugdorfer ein großer Erfolg, den sich er und sein Team hart erarbeitet haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen