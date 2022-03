Moto2-WM: Der Pflugdorfer Marcel Schrötter will in Katar starten

Plus Der Motorradprofi Marcel Schrötter will beim ersten Rennen der neuen Moto2-WM-Saison antreten. Nach seiner Verletzung muss er aber noch einen Test bestehen.

Die gute Nachricht: Marcel Schrötter ist schon auf dem Weg nach Katar. Die weniger gute: Der Motorradprofi aus Pflugdorf muss vor dem ersten Rennen der neuen Moto2-WM-Saison erst noch den medizinischen Test bestehen, ehe er auf Punktejagd gehen kann. Vor seiner Abreise sprach er noch mit unserer Redaktion.