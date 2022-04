Moto2-WM: Schrötter fährt knapp am Podest vorbei

Plus Motorrad-Profi Marcel Schrötter holt WM-Punkte. Der Pflugdorfer profitiert beim Rennen in Portugal von einem Massensturz.

Für Marcel Schrötter war es wieder ein Wechselbad der Gefühle: Beim fünften Lauf zur Moto2-Weltmeisterschaft in Portugal lief es im Qualifying wieder nicht nach Plan, dafür hätte er im Rennen beinahe einen Podestplatz erreicht. Dabei profitierte der 29-Jährige auch vom Regenchaos während des Laufs.