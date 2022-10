Marcel Schrötter ergattert halben Punkt in chaotischem Rennen

Beim WM-Lauf in Thailand wirbelt der Regen alles durcheinander. Motorradpilot Marcel Schrötter aus Dießen kämpft noch mit weiteren Problemen.

"Den heutigen Tag als chaotisch zu bezeichnen, ist meiner Meinung nach ein wenig untertrieben. Der Regen hat wirklich alles durcheinandergebracht. Es war schon ziemlich turbulent", fasste Motorradpilot Marcel Schrötter, der in Dießen lebt, die Ereignisse des WM-Laufs in Thailand zusammen. Er hatte aber noch mehr Probleme.

Das fing schon vor dem Rennen an. "Kurz vor dem Rausfahren bemerkte ich, dass ein Stiefel kaputt war. Aber es war keine Zeit, ihn zu wechseln. Dann hat auch noch das Trinksystem nicht funktioniert. Die Vorbereitung auf das Rennen hätte nicht chaotischer sein können, und dann ging es wegen des Wetters auch noch so weiter", sagt Schrötter. Er ging aufgrund seiner Platzierung im Qualifying von der achten Startreihe aus ins Rennen.

Rennen erst verschoben, dann verkürzt und letztlich abgebrochen

Wegen des einsetzenden Regens wurde der Startvorgang aber abgebrochen. Nach einer leichten Verzögerung konnte der Thailand Grand Prix mit einer auf 16 Runden verkürzten Strecke gestartet werden. Der Regen wurde jedoch immer stärker, sodass angesichts der Streckenverhältnisse nach acht Runden die rote Flagge gezeigt worden und dann ursprünglich ein Neustart über fünf Runden angesetzt gewesen sei, so Schrötter.

Nach einer weiteren Unterbrechung und zwischenzeitlich nachlassendem Regen sollten die Fahrer allerdings wieder ihre Startpositionen einnehmen. Als sie jedoch zur Besichtigungsrunde auf die Strecke zurückkehrten, wurde der Regen wieder stärker und einige Streckenabschnitte waren stark überflutet, sodass alle sofort wieder in die Boxengasse einbogen seien. Daraufhin beschloss die Rennleitung, die Reihenfolge zum Zeitpunkt des Abbruchs zu werten. Da zu diesem Zeitpunkt die zwei Drittel der Renndistanz noch nicht erreicht waren, gab es für die ersten 15 nur halbe Punkte. Und auf dem 15 Rang lag zu dem Zeitpunkt Marcel Schrötter.

Dießener wäre gerne ein Sprintrennen gefahren

"Am Ende hätte ich nichts gegen ein kurzes Sprintrennen einzuwenden gehabt. Meiner Meinung nach hätte aber viel früher abgebrochen werden müssen. An bestimmten Stellen war es sehr kritisch. Vor allem auf der langen Geraden hat das Hinterrad auch im fünften und sechsten Gang durchgedreht. Das war wirklich sehr gefährlich", beschreibt der Motorradpilot seine Eindrücke vom Rennen. Er selbst habe einen guten Start erwischt, sich um einige Positionen verbessert, aber diese auch schnell wieder verloren. "In der kurzen Zeit war es unmöglich, das Motorrad komplett auf Regen-Setup umzustellen. Deshalb hatte ich kein gutes Gefühl, ich bekam kaum Rückmeldung vom Motorrad und beim kleinsten Aquaplaning musste ich geradeaus fahren, weil ich keinen Druck auf die Reifen bekam. Deshalb bin ich zwei oder drei Mal von der Strecke abgekommen. Was Positionen gekostet hat." Er habe dann gemerkt, dass er schneller fahren könne als die Gruppe vor ihm. Der Grat zwischen nicht stürzen und noch ein bisschen mehr pushen sei allerdings "sehr, sehr schmal" gewesen.

Lesen Sie dazu auch

Der 18. WM-Lauf steht in zwei Wochen an. Marcel Schrötter liegt in der Gesamtwertung der Moto 2 aktuell auf Rang elf. (AZ)