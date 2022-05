Motorsport

Motorradpilot Marcel Schrötter gelingt Aufholjagd

Marcel Schrötter aus Pflugdorf zeigte eine hervorragende Leistung in der Moto2-Weltmeisterschaft.

Plus Motorradpilot Marcel Schrötter aus Pflugdorf fährt in Spanien auf Platz fünf. Die Ausgangsposition war deutlich schlechter.

Was wäre für Marcel Schrötter möglich, würde er endlich die Probleme im Qualifying in den Griff bekommen? Auch beim Lauf zur Moto2-Weltmeisterschaft zeigte der 29-jährige Pflugdorfer eine hervorragende Leistung und machte wieder viele Plätze gut. In der WM-Gesamtwertung ist der Motorrad-Profi damit ein gutes Stück nach oben geklettert.

