Als Rookie sorgte der Schwiftinger Luca Göttlicher beim Lauf zur Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) in der Supersport-Klasse für die nächste Sensation. Der 17-jährige Motorrad-Rennfahrer schaffte es auf dem Nürbugring nicht nur zweimal in die Top-Five, er erzielte auch seinen ersten Podestplatz. In der Gesamtwertung liegt Göttlicher ebenfalls in den Top-Ten.

Margit Messelhäuser