Motorradprofi Marcel Schrötter bangt um den Saisonstart

Plus Der Pflugdorfer Motorradrennfahrer Marcel Schrötter überzeugt in den ersten Testfahrten. Dann kommt es zu einem fatalen Sturz. Ob er beim Auftakt der Moto2-Weltmeisterschaft in Katar dabei ist, ist fraglich.

Von Margit Messelhäuser

Die ersten Fahrten hat Marcel Schrötter sehr genossen: „Ich hatte ein richtig gutes Gefühl“, berichtet der 29-jährige Motorradrennfahrer vom ersten offiziellen Test in Portimao (Portugal). Doch dann kam die kalte Dusche. Am letzten Testtag brach er sich bei einem Sturz den Mittelfingerknochen der linken Hand. Und jetzt ist fraglich, er ob beim ersten Lauf zur Moto2-Weltmeisterschaft am 6. März an den Start gehen kann.

