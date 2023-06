Motorsport

Sebastian Arnold fährt in den German Moto Masters vorne mit

Sebastian Arnold ist bei den German Moto Masters in der Klasse 600 ccm angekommen: Nach seinem Wechsel von den Langstreckenrennen fährt er in dieser Klasse mit um den Gesamtsieg. Foto: René Unger/racepixx.de

Plus Sebastian Arnold aus Landsberg startet bei den German Moto Masters. In seinem dritten Jahr in dieser Motorrad-Rennserie hat er Chancen auf den Gesamtsieg.

Von Margit Messelhäuser

Vor einigen Jahren war der Landsberger Sebastian Arnold von der Langstrecke zur German Moto Masters gewechselt. Und das zahlt sich für den Motorradrennfahrer von Jahr zu Jahr aus. In dieser Saison stand er schon zweimal auf dem Treppchen und liegt auch in der Gesamtwertung auf Medaillenkurs. Vielleicht wird für ihn doch noch ein Traum wahr.

Seit 2020 fährt Sebastian Arnold inzwischen bei den German Moto Masters in der 600-ccm-Klasse und „ich finde mich immer besser zurecht“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwar verpasste er bei den Auftaktrennen in Brünn mit zweimal Platz vier noch das Treppchen, doch im zweiten Rennen in Most stand er auf dem Podest.

