Supersport: Marcel Schrötter holt weitere WM-Punkte

Wirklich glücklich war der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter mit seinen Ergebnissen im spanischen MotorLand Aragon nicht. Aber der 31-Jährige sammelte in der Supersport-WM wieder wichtige Punkte und war zweimal der beste Fahrer seines Teams MV Agusto.

Das Rennwochenende begann für den Pflugdorfer zunächst sehr gut und er startete vom sechsten Platz aus ins Rennen. Doch dann ging nichts mehr, schon im Warm-up zeigte sich, dass seinem Motorrad die Geschwindigkeit fehlte. „Wir leiden ein wenig unter einem Leistungsverlust, was es für mich extrem schwierig macht“, fasste er das Rennen zusammen, das mit einem für ihn enttäuschenden 11. Platz endete.

Im zweiten Rennen läuft es besser für den Pflugdorfer

Dieses bittere Resultat saß Marcel Schrötter vor dem zweiten Rennen noch tief in den Knochen. Nach sorgfältiger Analyse der Datenaufzeichnungen fanden der ehrgeizige Rennfahrer und seine Crew ein paar Knackpunkte, die Schrötter im zweiten Rennen halfen. Von Platz zehn aus ging er ins Rennen und war gleich in der Verfolgergruppe. Zum Schluss schnappte er sich noch Platz sieben und „war ein bisschen erleichtert, denn es war heute ein definitiv besseres Rennen“. Enttäuscht war Schrötter dennoch: „Natürlich ist der siebte Platz nicht das, was wir wollen, aber das Rennen selbst war eine gute Leistung. Ich hoffe daher, dass wir beim nächsten Rennen in Estoril wieder mehr Motorleistung haben werden.“ In der Gesamtwertung belegt Schrötter aktuell Rang fünf.