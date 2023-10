Supersport: Marcel Schrötter verlängert bei MV Agusta

Der Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter fährt auch nächste Saison in der Supersport-WM für MV Agusta. Er will noch in einer anderen Serie antreten.

Marcel Schrötter hat sich mit seinem aktuellen Team MV Agusta Reparto Corse darauf geeinigt, ein weiteres Jahr in der FIM Supersport World Championship zu fahren. Der 30-jährige Pflugdorfer, der seine Rookie-Saison in der Supersport-Weltmeisterschaft auf dem dritten Gesamtrang beendet, ist nach Prüfung mehrerer Optionen zu dem Schluss gekommen, dass ihm die italienische Marke MV Agusta zusammen mit seinem aktuellen Team das beste Gesamtpaket bieten kann. Ein entsprechender Vertrag wurde vor Kurzem unterzeichnet, teilt das Team mit.

Das aktuelle Team bietet Schrötter das beste Paket

In diesem Zusammenhang hat Schrötter auch vertraglich vereinbart, sich ein Team mit hohen Erfolgsaussichten in der FIM Endurance World Championship suchen zu können, um diese Serie neben der Priorität Supersport zu bestreiten. "Ich bin sehr glücklich und auch froh, dass es für mich mit MV Agusta in der Supersport-Weltmeisterschaft weitergeht. Natürlich habe ich mir auch andere Optionen angesehen, was normal ist, aber am Ende haben mir MV Agusta und mein aktuelles Team das beste Paket geboten", kommentierte Schrötter die Vertragsverlängerung.

"Gleichzeitig möchte ich mich bei MV Agusta und Teamchef Andrea Quadranti dafür bedanken, dass sie mich neben der Supersport-Weltmeisterschaft auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft fahren lassen. Aber da bin ich noch am Schauen, welche guten Möglichkeiten sich für mich ergeben. Der Langstreckensport reizt mich und es ist sicherlich ein Thema, das ich in Zukunft oder schon im nächsten Jahr ernsthafter angehen möchte", so Schrötter weiter. (AZ)