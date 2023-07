Supersport-WM: Marcel Schrötter fährt aufs Podest

Motorrad-Profi Marcel Schrötter dreht im zweiten Rennen in Most richtig auf. Während des Laufs trifft er eine mutige Entscheidung, die sich auszahlt.

Bereits zum sechsten Mal steht Marcel Schrötter nach seinem Wechsel in die Supersport-WM auf dem Siegerpodest: Im tschechischen Most schaffte er es im zweiten Rennen auf Platz zwei. Und das, obwohl die Bedingungen alles andere als gut waren.

Im Training lief es bei Marcel Schrötter nicht ganz nach Wunsch, zwar kannte er die Strecke von früheren Rennen, allerdings lagen diese mehrere Jahre zurück. So musste er von Startplatz 13 aus ins erste Rennen gehen. Schrötter arbeitete sich gut nach vorne, ehe das Rennen nach einem Sturz neu gestartet wurde. Erneut machte Schrötter gleich mehrere Plätze gut und kam auf Rang sechs ins Ziel – damit verbuchte er weitere wichtige Punkte in der WM-Wertung.

Während des Rennens beginnt es zu regnen

Noch besser lief es für ihn am zweiten Renntag. Nach einem guten Start konnte er sich zwar nicht weiter nach vorne arbeiten, doch das Wetter spielte ihm in die Karten. Als es zu regnen begann, fuhr die Spitzengruppe an die Box, um auf Regenreifen zu wechseln. Schrötter hingegen blieb auf der Strecke, da er darauf baute, dass es bald wieder aufhören würde zu regnen.

Marcel Schrötter pokerte hoch und war damit erfolgreich: Während die Fahrer, die auf Regenreifen gewechselt hatten, nun chancenlos waren, machte Schrötter einen Platz nach dem anderen gut. Eine Runde mehr hätte ihm vielleicht gefehlt, um noch den Sieg einzufahren – doch auch mit Platz zwei war der 30-Jährige hochzufrieden.

Marcel Schrötter geht als Gesamtdritter in die sechswöchige Sommerpause. Am zweiten Septemberwochenende startet die Meisterschaft im französischen Magny-Cours in das letzte Viertel der Saison. (AZ)