Supersport-WM: Marcel Schrötter fährt aufs Treppchen

Motorradprofi Marcel Schrötter schafft beim Lauf zur Supersport-WM in Assen den Sprung aufs Podest. Auch im zweiten Lauf schneidet er beachtlich ab.

„Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, wieder auf dem Podium zu stehen. Darauf habe ich lange warten müssen.“, war die erste Reaktion von Marcel Schrötter. Beim Lauf zur Supersport-WM im niederländischen Assen belegte der 30-jährige Pflugdorfer im ersten Rennen den tollen zweiten Platz. Auch wenn es im zweiten Lauf nicht mehr ganz für das Podium reichte, war es ein erfolgreiches Wochenende für Schrötter.

Von Startplatz neun aus startete der MV Agusta-Pilot im ersten Rennen. In der Startrunde machte er gleich eine Position gut, die große Aufholjagd startete er nach der siebten Runde. Schrötter machte Platz um Platz gut und lag drei Runden vor Ende auf dem dritten Platz. Damit wollte er sich aber nicht begnügen: In der letzten Runde kämpfte er sich noch einen Platz nach vorne. „Der zweite Platz macht mir natürlich Appetit auf mehr. Ich bin mit dem Ziel in diese Meisterschaft gewechselt, um zu gewinnen“, meinte Schrötter.

Der Abstand zu den Führenden ist für Schrötter zu groß

Im zweiten Rennen unterstrich er seine Form, auch wenn es nicht mehr für das Podium reichte. Erneut von Startplatz neun aus arbeitete er sich auf Rang vier nach vorn. Diesmal konnte er aber die Lücke zum Führungstrio nicht schließen, so blieb es bei Platz vier, der das erfolgreiche Wochenende abrundete.

In der Gesamtwertung der Supersport-WM führt der Italiener Nicolo Bulega (Ducati) mit 127 Punkten, Marcel Schrötter, der ja erst zu Saisonbeginn in diese Klasse gewechselt war, liegt mit 79 Zählern auf dem dritten Platz. Die nächsten Rennen in dieser Serie werden in Spanien stattfinden: Am Wochenende 5. bis 7. Mai gastiert die Supersport-WM in Catalunya, auch dort finden zwei Rennen statt. (AZ)