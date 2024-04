Supersport-WM: Marcel Schrötter fährt weit am Podium vorbei

Plus Für Motorrad-Profi Marcel Schrötter läuft es beim "Heimrennen" in Assen nicht nach Wunsch. Rennen wirkt sich kurios auf Gesamtwertung der Supersport-WM aus.

Auf den Lauf zur Supersport-Weltmeisterschaft im niederländischen Assen hatte sich der Pflugdorfer Motorrad-Profi Marcel Schrötter besonders gefreut. Durfte er doch aufgrund der Nähe zu Deutschland auf viele Fans hoffen. Doch ausgerechnet dort lief es für ihn überhaupt nicht nach Wunsch. Das Wetter brachte seine Pläne komplett durcheinander, am Ende konnte er nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Von Startplatz vier aus hatte Schrötter, der bislang in allen Läufen aufs Podium gefahren war, gute Chancen, diese Serie fortzusetzen, doch das Wetter machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Die letzten Vorbereitungen vor dem Start zum ersten Lauf wurden zu einer spannenden Frage, mit welchen Reifen man das Rennen beginnen würde. Marcel Schrötter entschied sich auf einer bereits weitgehend abgetrockneten Strecke für die Trockenvariante.