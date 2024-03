Supersport-WM: Marcell Schrötter startet in Spanien

Der Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter geht als Gesamtzweiter ins zweite Rennwochenende der Supersport-WM. Der Kurs in Spanien liegt ihm.

Einen perfekten Auftakt erlebte Motorradprofi Marcel Schrötter bei seiner zweiten Saison in der Supersport-Weltmeisterschaft. In Australien fuhr der 31-Jährige auf die Plätze zwei und drei. Damit geht er ins zweite Rennwochenende als Gesamtzweiter - und will auf den Führenden Yari Montella ( Italien) Boden gutmachen. Die Chancen dafür stehen gut, denn der Circuit de Barcelona liegt Schrötter. Am Samstag und Sonntag stehen dort zwei Rennen an.

Angesichts der starken Leistungen in Barcelona im vergangenen Mai, wo sich Schrötter und seine MV Agusta F3 als sehr starkes Paket erwiesen, sind die Erwartungen für das kommende Wochenende etwas höhergesteckt. Hatte der Pflugdorfer damals zweimal Platz zwei erreicht, so strebt Schrötter seinen ersten Laufsieg in der Supersport-Weltmeisterschaft an. ""Barcelona ist definitiv eine meiner Lieblingsstrecken im Rennkalender. Außerdem habe ich die starken Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr, was mir das Gefühl und eine gewisse Sicherheit gibt, dass unser Motorrad dort sehr gut funktioniert", zeigte sich Marcel Schrötter vor dem Rennwochenende zuversichtlich.

Schrötter hat 14 Punkte Rückstand auf den WM-Führenden

Zwar, so der Motorradprofi, hätten er und sein Team noch "einiges aufzuholen", so fehle noch etwas der Topspeed, doch das "Gesamtpaket haben wir stark verbessert". Am Freitag findet das Superpole statt (16 Uhr), das erste Rennen am Samstag ist für 15.15 Uhr vorgesehen, am Sonntag ist der Start ebenfalls um 15.15 Uhr geplant. Zu fahren sind in beiden Rennen 18 Runden. Aktuell hat Schrötter 14 Punkte Rückstand auf den Führenden und zehn Punkte Vorsprung vor dem Drittplatzierten und seinem Teamkollegen bei MV Agusta, Federico Caricasulo (Italien). (AZ)

